Более 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии с нового года

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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии. Это произойдет после индексации с 1 января 2020 года, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отмечается, что выплаты будут повышены на 6,6%. Изменения превысят уровень ожидаемой в 2019 году инфляции — 3,8 процента.

«С 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее правительство предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров.