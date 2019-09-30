В Кремле не обсуждают повышение пенсионного возраста россиян
close
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоры про повышение пенсионного возраста россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, такой вопрос просто не стоит на повестке дня.
До этого в СМИ появилась информация, что член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковской заявил, будто в правительстве думают о повышении пенсионного возраста еще на три года.
«Такие вопросы не обсуждаются», — заключил Песков.
Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект о получении негосударственных пенсий.