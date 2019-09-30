Проект бюджета России на 2020 внесен в Госдуму

Правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Как отмечается, в 2020 году доходы федерального бюджета составят 20,379 трлн рублей, в 2021 году — 21,246 трлн рублей, в 2022 году — 22,058 трлн рублей.

Расходы госбюджета в 2020 году достигнут 19,503 трлн рублей, далее — 20,634 трлн рублей и 21,763 трлн рублей соответственно.

Предполагается, что объем ВВП на следующий год зафиксируется на позиции 112,863 трлн рублей.

Кроме того, что профицит федерального бюджета России в 2020 г. составит 0,8% ВВП, 1,1% и 0,8% — в 2021 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что опубликован проект бюджета России на три года.