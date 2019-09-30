Путин освободил от НДФЛ некоторые категории жителей РФ
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Российский президент Владимир Путин подписал законы, которые позволят некоторым россиянам получать материальную помощь без подоходного налога (НДФЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».
В число таких граждан попадают студенты российских вузов, а также пострадавшие в результате различных ЧС.
Стоит отметить, что эти категории россиян будут получать без НДФЛ материальную помощь в размере до 4-х тысяч рублей.
Нововведение станет действовать во всех регионах России с 1 января 2020 года.