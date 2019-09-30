Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд из-за ущерба, нанесенного от санкций. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на заявление секретаря Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсена Резаи.

Как отмечается, в Тегеране считают что Вашингтон обязан выплатить такую сумму для того, чтобы Исламская республика вновь смогла осуществлять ядерные сделки.

«Нам необходимы условия, выходящие за Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — сказал Резаи.

Он также заявил, что Соединенные Штаты посредством санкциями пытаются обрубить торговые связи Ирана и добиться его блокады.

Ранее сообщалось, что Зариф обвинил США в развязывании кибервойны.