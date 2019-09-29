Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Опираясь на дынные, автор отмечается, что с 1980 года в течение 30 лет способность фундаментов Арктики уменьшилась на 20% и, вероятно, будет снижаться в дальнейшем.

Он посоветовал российскому президенту Владимиру Путина делать все, чтобы остановить таяние вечной мерзлоты.

По мнению Ли, ухудшение с потеплением заставило российскую сторону присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

Ранее ученые обвинили человечество в разрушении Земли.