Трамп намерен исключить китайские компании из американских фондовых бирж
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Администрация американского лидера Дональда Трампа прорабатывает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что тема возникла при обсуждении потенциального перемирия между Вашингтоном и Пекином в торговой войне.
Торговая война между двумя странами идет с 2018 года.
В течение этого времени представители США и КНР неоднократно проводили переговоры. Однако, в конечном итоге, они снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.