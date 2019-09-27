Трамп намерен исключить китайские компании из американских фондовых бирж

Администрация американского лидера Дональда Трампа прорабатывает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что тема возникла при обсуждении потенциального перемирия между Вашингтоном и Пекином в торговой войне.

Торговая война между двумя странами идет с 2018 года.

В течение этого времени представители США и КНР неоднократно проводили переговоры. Однако, в конечном итоге, они снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.