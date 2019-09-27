Медведев поручил пересмотреть правила работы общепита

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся производства продуктов питания на предприятиях общепита. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом говорится в перечне поручений премьера.

Согласно документу, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг обязаны проработать и представить в правительство предложения по пересмотру санитарных правил. В этом им помогут ведущие деловые объединения предпринимателей и уполномоченные при президенте России по защите прав предпринимателей.

Им предстоит пересмотреть гигиенические требования к срокам годности, безопасности, пищевой ценности и условиям хранения продуктов. Кроме того, вниманию подвергнутся санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Предложения должны быть предоставлены главе кабмина до 15 октября, а с 1 января введены в ряде российских субъектов.

Ранее Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату.