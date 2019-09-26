Зеленский назвал «Северный поток» снятием санкций с РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что проект «Северный поток — 2» является неким постепенным снятием санкций с России. Об этом сообщает RT.
Также украинский лидер считает, что проект несет большую угрозу энергетической безопасности для Украины.
Зеленский отметил, что из-за реализации «Северного потока — 2», Украина может лишиться транзитных денег.
«Около $3 млрд ежегодно», — привел примерные цифры Зеленский.
Ранее сообщалось, что в США одобрили санкции по «Северному потоку — 2».