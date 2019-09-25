Открылся крупнейший в мире аэропорт Дасин

В Пекине официально начал работу крупнейший в мире международный аэропорт Дасин, сообщает РИА «Новости».

Строительство аэропорта началось пять лет назад. Открытие было запланировано на 30 сентября, однако позже было заявлено, что Дасин сможет принять первые рейсы уже 25 сентября.

Аэропорт расположен в 46 км от центра Пекина и имеет четыре взлетно-посадочные полосы.

Отмечается, что Дасин также является самым сложным инженерным проектом терминала аэропорта в мире.