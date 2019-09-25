Президентом и председателем правления «Башнефти» назначен Хасан Татриев

Совет директоров ПАО «АНК «Башнефть» назначил на должность президента и председателя правления АНК «Башнефть» Хасана Татриева, ранее возглавлявшего ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Татриев на протяжении многих лет возглавлял ключевые дочерние общества «Роснефти». Под его руководством достигнуты значительные успехи в разработке Самотлорского месторождения и установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти на крупнейшем активе НК — «РН-Юганскнефтегазе». Также Татриев награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством».

Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» назначен Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера общества. Табачников обладает большим опытом работы, является высококлассным специалистом, до прихода в «РН-Юганскнефтегаз» занимал руководящие должности в ведущих компаниях отрасли, в том числе занимался развитием производства на стратегически важном Ванкорском месторождении, крупнейшем из открытых в стране за последние 30 лет.

В свою очередь, Шишкин продолжит реализацию проекта судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке, а также займётся внедрением инновационных технологий, локализацией, цифровизацией, повышением наукоемкости и энергоэффективности бизнеса, развитием корпоративного научно-проектного комплекса, включающего более 30 отраслевых научных центров — приоритетными направлениями, предусмотренными в Стратегии «Роснефть-2022».