Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Глава Министерства энергетики страны Александр Новак рассказал подробности о мировой, которую Россия предложила Украине по газовым спорам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак отметил, что суть соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза» состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.

Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет «нулевым вариантом» с точки зрения финансистов.

До этого Украина предложила России тариф по транзиту, который будет находиться в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км в зависимости от объема его бронирования.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит.