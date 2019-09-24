Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава Министерства энергетики страны Александр Новак рассказал подробности о мировой, которую Россия предложила Украине по газовым спорам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Новак отметил, что суть соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза» состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет «нулевым вариантом» с точки зрения финансистов.
До этого Украина предложила России тариф по транзиту, который будет находиться в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км в зависимости от объема его бронирования.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит.