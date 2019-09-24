Россия объективно подойдет к расследованию об атаках на саудовской НПЗ

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Последствия атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, 15 сентября 2019 года... Последствия атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, 15 сентября 2019 года...
Последствия атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, 15 сентября 2019 года...
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Спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку Михаил Богданов заявил, что Россия будет опираться на объективные факты в расследовании атак на НПЗ в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наше руководство подтверждало необходимость объективного непредвзятого, серьезного расследования», — отметил он.

Богданов добавил, что две страны находятся в тесном контакте по делу о расследовании обстоятельств нападения на нефтяные объекты.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия заявили о виновности Ирана за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.