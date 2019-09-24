Россия объективно подойдет к расследованию об атаках на саудовской НПЗ

Спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку Михаил Богданов заявил, что Россия будет опираться на объективные факты в расследовании атак на НПЗ в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наше руководство подтверждало необходимость объективного непредвзятого, серьезного расследования», — отметил он.

Богданов добавил, что две страны находятся в тесном контакте по делу о расследовании обстоятельств нападения на нефтяные объекты.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия заявили о виновности Ирана за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.