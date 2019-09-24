Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.
По его словам, лидеры этих стран не смогут воспрепятствовать проекту.
Однако сенатор считает, что они попытаются притормозить строительство «Северного потока».
«Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе», — прокомментировал Джабаров.
При этом он отмечает, что Польша превратилась в марионетку США без собственной политики.
Ранее Трамп и Дуда согласились в том, что «Северный поток — 2» представляет угрозу энергитической безопасности Европы. Также они бсудили план противостояния этому проекту.