Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

По его словам, лидеры этих стран не смогут воспрепятствовать проекту.

Однако сенатор считает, что они попытаются притормозить строительство «Северного потока».

«Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе», — прокомментировал Джабаров.

При этом он отмечает, что Польша превратилась в марионетку США без собственной политики.

Ранее Трамп и Дуда согласились в том, что «Северный поток — 2» представляет угрозу энергитической безопасности Европы. Также они бсудили план противостояния этому проекту.