Стал известен главный конкурент России на мировом газовом рынке

В течение 10 лет на мировом газовом рынке будет три основных экспортера: Россия, США и Катар. Это следует из обзора американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Отмечается, что другие экспортеры — Норвегия, Австралия, Канада — останутся крупными игроками, но их влияние будет региональным, а не

Так, экспортные мощности России вырастут примерно на 168 млрд. кубометров. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара вырастет примерно на 45 млрд кубометров. США же станут основным мировым игроком за счет экспорта СПГ. В в середине 2020-х годов будут введены в эксплуатацию все строящиеся проекты и экспорт СПГ вырастет в США в пять раз, более чем на 140 млрд кубометров.

Ранее России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке