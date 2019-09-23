Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки

Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.

По данным газеты, сделка должна быть оформлена к июлю 2020 года.

Отмечается, что подробности по сделке, скорее всего, будут оглашены во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Заявлено, что это будет крупнейшая торговая сделка в истории США.

Ранее Борис Джонсон и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение заключить двустороннее торговое соглашение после Brexit.