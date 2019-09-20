Правительство не планирует отменять профессиональные праздники

Правительство не будет отменять профессиональные праздники, сообщает «Коммерсантъ»

Как сообщили в аппарате правительства, министерства также выступают за сохранение профессиональных праздников

По данным издания депутаты также считают, что существование праздников не дает никакой избыточной экономической нагрузки.

Ранее СМИ сообщили, что россиян могут лишить профессиональных праздников. Речь шла о праздниках труда, например, о дне Радио, которые были введены и широко отмечались во времена СССР.