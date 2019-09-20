В «Нафтогазе» оценили трехстроенние переговоры по газу
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Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил на своей странице в фейсбуке начавшиеся трехсторонние переговоры в Брюсселе по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
По его словам, российская сторона отказалась принимать устойчивую позицию Евросоюза и Украины. Россия также настояла на отказе исполнения решения Стокгольмского арбитража.
«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли», — заявил Витренко.
Он добавил, что такие действия России не могут быть предпосылкой для начала переговоров.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК.