В «Нафтогазе» оценили трехстроенние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил на своей странице в фейсбуке начавшиеся трехсторонние переговоры в Брюсселе по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

По его словам, российская сторона отказалась принимать устойчивую позицию Евросоюза и Украины. Россия также настояла на отказе исполнения решения Стокгольмского арбитража.

«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли», — заявил Витренко.

Он добавил, что такие действия России не могут быть предпосылкой для начала переговоров.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК.