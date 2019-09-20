Роструд перечислил отрасли с зарплатой от 80 тысяч рублей

В Роструде назвали отрасли с зарплатой выше 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Москва, Красноярский край, Якутия, Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа имеют наибольшее число вакансий с зарплатой выше 80 тысяч рублей.

Уточняется, что работодатели предлагают наиболее высокие зарплаты в областях строительства, производства и добывающей промышленности.

Кроме того, на высокую заработную плату можно надеяться в отраслях транспорта, информационных технологий и недвижимости.

Ранее Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России.