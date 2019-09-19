Российская разведка занята сбором данных об атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что собирается информация о том, кто мог стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данный момент ведется сбор данных.

Он дополняет, что окончательных выводов пока нет.

Атака произошла 14 сентября. В результате, добыча сократилась более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

До этого в атаке на НПЗ Саудовской Аравии арабская коалиция обвинила Иран.