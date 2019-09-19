Разведка РФ собирает данные по атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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Служба внешней разведки России занимается сбором данных по атаке беспилотников на нефтяные объекты крупной компании Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что служба пока не располагает данными о виновном за атаку, которая нарушила работу нефтяного сектора Саудовской Аравии.

«Мы собираем эти данные», - сказал он.

Глава службы также подчеркнул неуместность каких-либо выводов до получения каких-либо официальных доказательств.

Ранее сообщалось,что факты вины Ирана в атаках на нефтяные объекты собрали в Саудовской Аравии.