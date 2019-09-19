Газовые консультации России, Украины и ЕК начались в Брюсселе

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В Брюсселе начались трехсторонние консультации между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК) по транзиту газа по окончании 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Незадолго до встречи вице-президент ЕК Марош Шефчович провел переговоры с представителями украинской делегации во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком.

Кроме того, на встречах принимали участие главы «Нафтогаза» Андрей Коболев и «Газпрома» Алексей Миллер.

После переговоров Новак заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу. Настоящие контракты на транзит и поставку газа между Россией и Украиной истекают в конце нынешнего года.

Ранее сообщалось, что на Украине оценили шансы договориться по газу с Россией.