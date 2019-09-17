Появилось видео первой посадки российского МС-21 за рубежом
В Сети появилось видео, на котором показано приземление российского пассажирского лайнера МС-21, который впервые совершил международный перелет. Запись опубликована в твиттере корпорации UAC Russia.
На кадрах видно, как бело-синий самолет МС-21 плавно приземляется и подкатывается на шасси к зданию аэропорта.
Свой первый международный полет по маршруту Россия — Турция МС-21 совершил 16 сентября.
Самолет МС-21 предназначен для средних линий протяженности, вмещает 211 пассажиров и может покрыть 6 тыс. км, что позволяет летать из Москвы в любой город Европы.
Ранее сообщалось, что российский самолет МС-21 впервые совершил международный перелет.