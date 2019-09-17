Россияне начнут уходить в отпуск по-новому

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений, сообщает RT.

Одним из его пунктов станет возможность подать заявление на отпуск в электронной форме.

Уточняется, что изменения вступят в силу с 1 октября 2019 года, однако проекту еще предстоит успешно пройти первое чтение.

Отмечается, что с помощью электронных средств коммуникации можно будет также направить иные документы и юридически значимые сообщения сторон трудового договора. При этом и прежняя возможность их передачи при личном присутствии не утратит силу.

Специалисты правового управления Госдумы уже проверили законопроект.

Ранее россиянам пообещали прибавку к отпуску. Она коснется россиян в возрасте от 40 лет — они смогут ежегодно проходить диспансеризацию в счет оплачиваемого отпуска.