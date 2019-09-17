Алкоголь прекратят продавать в мелких барах

Законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, одобрили в правительстве, сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива может привести к закрытию порядка 10 тыс. заведений по всей стране.

Участники рынка заявили, что данная мера может сделать их бизнес нерентабельным из-за вынужденного расширения площадей. Власти на это заявили, что займутся доработкой законопроекта ко второму чтению.

Уточняется, что инициаторами выступила группа депутатов Госдумы от «Единой России». С помощью данной идеи они планируют улучшить общественный порядок и удовлетворить право граждан на тишину и отдых в местах проживания.

В правительстве также отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может иметь отрицательный результат — привести к снижению предпринимательской активности, закрытию заведений и, как следствие, к низкому уровню конкуренции.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрит идею 18 сентября, в среду.

Ранее сообщалось, что https://www.gazeta.ru/social/news/2019/09/11/n_13451179.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2019/09/11/n_13451179.shtml.