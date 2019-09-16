В атаке на НПЗ Саудовской Аравии арабская коалиция обвинила Иран
Арабская коалиция, которая воюет в Йемене во главе с Саудовской Аравией, обвинила иранскую сторону в атаке на нефтеперерабатывающие заводы королевства. Об этом сообщает Al Arabiya.
Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что оружие в обеих атаках было из Ирана, на что указывают данные, обнаруженные в ходе проведения расследования.
Он добавил, что сейчас расследование сконцентрировано на том, откуда были отправлены сами беспилотники.
По его мнению, коалиция имеет возможность противостоять атакам и оберегать важные нефтяные объекты.
Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.