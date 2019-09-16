МИД России осудил атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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Российское министерство иностранных дел заявило, что осуждает удары, нанесенные по нефтяным объектам Саудовской Аравии и повлекшие разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В МИД подчеркнули, что эти атаки могут привести к дисбалансу мирового рынка углеводородов и к удару по мировой экономике.

«Решительно осуждаем удары по невоенным целям», — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Пожары произошли накануне на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.