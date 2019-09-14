Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки беспилотников

В Саудовской Аравии вдвое сократилась добыча нефти после атаки беспилотников на заводы национальной нефтяной компании королевства — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, после происшествия нацкомпания вынужденно сократила добычу на 5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно половине суточного объема добычи. Кроме того, атака повлияла на экспорт нефти.

Известно, что в 2018 году производство нефти в королевстве Саудовская Аравия составило 10,5 млн барр./сутки, на экспорт пришлись 7,4 млн барр./сутки.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире нефтяной завод горит в Саудовской Аравии.