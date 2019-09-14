Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире «112 Украина».

Эксперт заявил, что выбор украинцев — это не альтернатива, а показатель падающего уровня жизни в стране.

Также Землянский подчеркивает, что на территории страны все меньше людей, которые пользуются газом.

«Динамика крайне негативная с социально-экономической точки зрения», — заключил Землянский.

Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предсказал Украине трудную зиму из-за газового спора с Россией.