Названы продукты, снижающие риск развития рака груди

Frontiers: медь и витамин С в растительной пище снижают риск рака груди
Витамин C из цитрусовых, магний из орехов, витамин B2 из листовой зелени и кальций из зеленых овощей могут снижать риска рака молочной железы и повышать выживаемостью после постановки диагноза. К таким выводам пришли исследователи из Китая. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали данные крупных когорт, включая UK Biobank и Китайское продольное исследование здорового долголетия (CLHLS). Оценивалась приверженность двум типам питания — индексу здорового растительного рациона (HPDI) и альтернативной средиземноморской диете (AMED). Эти диеты предполагают потребление цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, орехов и другой растительной пищи при ограничении красного мяса, фастфуда и фабричных закусок.

Результаты показали: в когорте UK Biobank у женщин с наибольшей приверженностью здоровому растительному рациону риск развития рака молочной железы был на 11% ниже по сравнению с теми, кто придерживался его в наименьшей степени. У пациенток с уже диагностированным заболеванием высокая оценка HPDI была связана со снижением общей смертности на 28%.

Отдельный анализ микронутриентов показал, что более высокое потребление кальция, магния, меди и витамина C коррелировало с меньшей вероятностью развития заболевания. Среди женщин с уже диагностированным раком более высокие уровни кальция, магния, фосфора и витамина B2 (рибофлавина) были связаны с более низким риском летального исхода. При этом более высокое потребление натрия, напротив, ассоциировалось с повышением смертности на 15%.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее данные подтверждают важность питания как потенциально изменяемого фактора риска и прогноза при раке молочной железы.

Ранее витамин B3 оказался полезен в лечении опасной опухоли мозга.
 
