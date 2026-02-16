Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Покровка в Сумской области. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в результате решительных действий группировки войск «Север» из Покровки были выбиты силы противника.

По подсчетам РИА Новости, за 2025 год российские бойцы взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В агентстве отметили, что только с 26 сентября по 30 ноября ВС России освободили не менее 70 населенных пунктов. По данным РИА, больше всего освобожденных территорий зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23.

До этого американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил о неизбежности победы России в СВО. По его словам, то, что российская армия победит в украинском конфликте, стало очевидно еще в 2023 году. Он добавил, что для Украины уже «почти все кончено».

