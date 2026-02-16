Развеян популярный миф о влиянии секса на самочувствие

Международная группа ученых поставила под сомнение распространенное мнение о том, что интимная близость перед тренировкой снижает физические показатели. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

В эксперименте участвовали тренированные мужчины. В один из дней они полностью воздерживались от сексуальной активности, в другой — испытывали оргазм примерно за 30 минут до начала тестирования. После этого добровольцы выполняли тренировку на велоэргометре — специальном тренажере, имитирующем езду на велосипеде. Он используется для проведения велоэргометрии (ВЭМ) — диагностического метода оценки работы сердца и сосудов при физических нагрузках. Дополнительно добровольцы проходили тест на силу хвата.

Как показали измерения, выносливость и силовые показатели не только не ухудшились, но в среднем оказались немного выше после интимной активности. Участники дольше выдерживали нагрузку и демонстрировали чуть лучшие результаты в силовом тесте.

Биохимический анализ выявил кратковременное повышение уровня гормонов, связанных с мобилизацией ресурсов организма, а также учащение сердечного ритма. Эти изменения указывают на активацию нервной системы. При этом маркеры мышечного повреждения и воспаления не увеличились, что свидетельствует об отсутствии дополнительной нагрузки на организм.

Авторы подчеркивают, что выявленный эффект не позволяет считать секс «альтернативой тренировке» или эффективным средством улучшения физической формы. Тем не менее полученные данные показывают: умеренная интимная активность незадолго до физической нагрузки не снижает работоспособность и может выступать в роли своеобразной физиологической разминки.

