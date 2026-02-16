Размер шрифта
Президент Киргизии исключил возвращение уволенного главы ГКНБ

Жапаров заявил, что уволенный зампред кабмина Киргизии не вернется на службу
РИА Новости

Уволенный зампред кабинета министров и глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев не вернется на государственную службу. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью агентству Кабар.

«Да, придерживаюсь той же позиции. По своей природе, если возникают какие-то спорные вопросы, предпочитаю решать их спокойно, без ссор и конфликтов. Мы останемся друзьями. Но этот человек не придет на государственную должность», — сказал он, отвечая на вопрос, придерживается ли он той же позиции, озвученной в предыдущем интервью.

Жапаров также рекомендовал Ташиеву очистить в своем окружении «аксакалов и коксакалов».

10 февраля 2026 года президент Киргизии отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров. Это решение стало неожиданным, так как Ташиев считался ключевым соратником президента. На момент увольнения он находился на лечении в Германии. По данным киргизских СМИ, Ташиев планировал участвовать в президентских выборах в стране.

Ранее президент Киргизии прокомментировал возможность переворота в стране.
 
