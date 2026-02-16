Размер шрифта
В Кремле ответили на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях

Песков: меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях РФ принимаются
Сергей Гунеев/РИА Новости

Меры по обеспечению безопасности в российских учебных заведениях принимаются, все инструкции доведены до соответствующих ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ранее они (инструкции — Прим. ред.) неоднократно давались. Вы знаете, что МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. Изданы уже и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств, поэтому меры принимаются», — подчеркнул представитель Кремля.

14 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на экспертов сообщил, что недавние происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

По его словам, злоумышленники посредством игровых платформ и сопутствующих приложений вовлекают несовершеннолетних в чаты и сообщества, в которых публикуются деструктивные и запрещенные материалы. В них детей вербуют для совершения различных преступлений, дают инструкции и обещают выделить деньги на покупку оружия.

Ранее депутат связала стрельбу в техникуме в Анапе с повышением тарифов ЖКХ.
 
