Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Путин встретится с губернатором Орловской области

Песков: Путин проведет встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 февраля встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, помимо международных вопросов, российский лидер продолжит заниматься региональными делами. Представитель Кремля подчеркнул, что это неотъемлемая часть ежедневной работы президента.

Клычкова Путин примет с докладом по ситуации в Орловской области.

Глава РФ периодически принимает в Кремле руководителей регионов страны.

В январе Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава государства похвалил проект региона по сопровождению реабилитации участников специальной военной операции.

Также Песков сообщал, что Путин находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

Ранее в Кремле рассказали, провел ли Путин встречу с делегацией РФ перед переговорами по Украине.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!