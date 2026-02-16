Путин встретится с губернатором Орловской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 февраля встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, помимо международных вопросов, российский лидер продолжит заниматься региональными делами. Представитель Кремля подчеркнул, что это неотъемлемая часть ежедневной работы президента.

Клычкова Путин примет с докладом по ситуации в Орловской области.

Глава РФ периодически принимает в Кремле руководителей регионов страны.

В январе Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава государства похвалил проект региона по сопровождению реабилитации участников специальной военной операции.

Также Песков сообщал, что Путин находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

Ранее в Кремле рассказали, провел ли Путин встречу с делегацией РФ перед переговорами по Украине.