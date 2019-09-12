В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

В апелляционном органе Всемирной торговой организации подтвердили информацию, что российская сторона одержала победу над Украиной в споре по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония. Об этом говорится на сайте ВТО.

Уточняется, что информация о проигрыше Украины была опубликована 12 сентября.

Ранее в Минэкономразвития России рассказали, что украинская сторона потерпела поражение в ВТО в споре.

Спор между Россией и Украиной начался в 2015 году. Его начала российская сторона, которая оспаривала методику под названием «энергокорректировки», применяющуюся с целью расчета себестоимости продукции из России.

Третейская группа согласилась со многими претензиями России в адрес Украины, а также признала нарушения норм ВТО в действиях Киева. После этого украинская сторона подала на апелляцию, однако суд оставил решение без изменений.