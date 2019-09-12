Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал «Россия 24».

Он сказал, что сейчас данным вопросом активно занимаются юристы министерства энергетики и компании «Газпром».

Он также отметил, что данное решение влияет на ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом, на стоимость газа для потребителей из Европы, а также на предстоящие переговоры России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе.

Как отметил Новак, подробные комментарии будут даны после заключения европейской инстанции.

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году. Оно позволяло российской компании транспортировать по Opal газ в количестве до 10,2 миллиардов кубометров в год.