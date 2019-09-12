Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал «Россия 24».
Он сказал, что сейчас данным вопросом активно занимаются юристы министерства энергетики и компании «Газпром».
Он также отметил, что данное решение влияет на ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом, на стоимость газа для потребителей из Европы, а также на предстоящие переговоры России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе.
Как отметил Новак, подробные комментарии будут даны после заключения европейской инстанции.
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году. Оно позволяло российской компании транспортировать по Opal газ в количестве до 10,2 миллиардов кубометров в год.