«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания «Газпром» изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

«Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения», — сообщили в компании.

Согласно предыдущему решению, которое было принято Еврокомиссией в 2016 году, российская компания «Газпром» имела право использовать мощности газопровода Opal в полной мере. Однако Польша обжаловала это решение. В стране заявили, что это якобы нарушает принцип диверсификации и препятствует транзиту газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» готов проконсультировать ЕК и «Газпром».