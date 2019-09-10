У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Отмечается, что впервые такие показатели были зафиксированы после санкций в 2014 году из-за присоединения к России полуострова Крым и падения цен на нефть с 2014 года.

В начале августа объем госдолга насчитывал 16,2 трлн рублей. В это же время ликвидные активы государства – федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов, составляли 17,6 трлн рублей.

Так, по мнению экспертов, при необходимости Россия могла погасить все имеющиеся долги при помощи депозитов госорганов Банка России и коммерческих банков.

Ранее сообщалось, что Россия сократила инвестиции в госдолг США.