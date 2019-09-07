Минфин создал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
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Минфин России разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», сообщает ТАСС.
Инициатива предполагает исключительно добровольное присоединение к системе, которая включает введение налоговых льгот для бизнеса и налоговых вычетов для граждан.
Главным образом проект нацелен на создание госсистемы сохранности добровольных пенсионных накоплений.
Документ уже направлен на согласование в Минтруд.
Ранее ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий.