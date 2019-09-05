Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.

Уточняется, что речь идет о намерении ввести штраф до 3% для продавцов и производителей товаров, которые не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза.

Как подчеркивается, данный штраф в некоторых отраслях сопоставим с размером рентабельности, в результате чего производители будут поднимать цены.

Ранее в Роскачестве предложили ограничить использование маркировки «эко» и «био».