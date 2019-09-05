Россия в значительной степени адаптировалась к санкциям США, считает Костин

Россия в значительной степени мы уже адаптировались к американским санкциям, заявил в интервью телекомпании CNBC глава ВТБ Андрей Костин.

«Возможно, они и отрезали Россию от международного капитала и долговых рынков, но при этом они помогли нам больше сфокусироваться на внутреннем розничном рынке.

Мы существенным образом изменили нашу политику фондирования. Раньше большая часть заимствований – в долларах, в евро – приходилась на Запад. Теперь это не так.

Мы учимся находить источники финансирования в России. Это очень помогает в периоды кризиса.

Мы очень серьезно пострадали от кризиса 2008 года, когда оказались отрезаны от заимствований зарубежом – но не по политическим, а исключительно по экономическим причинам. Сейчас мы чувствуем себя в большей безопасности», — отметил Костин.

ВТБ хотел бы быть более активным на международных рынках, более тесно сотрудничать с зарубежными банками, заявил он

«Но мы имеем то, что мы имеем. Мы должны принимать эту реальность и, боюсь, что это надолго», — резюмировал он.