Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметила Скворцова, закон необходимо ввести в России, так как формирование гормонального фона у людей происходит с 14 до 20 лет. Закон поможет уберечь молодых людей от высококонцентрированного алкоголя, который может сказаться на их здоровье в будущем.

По ее словам, закон уже готов и ждет подписи и принятия. Она выразила надежду, что его примут в течение года.

Министр рассказал, что идею запрета продажи алкоголя до 21 года поддерживают около 70% россиян. Однако она не назвала подробности этого исследования.

Ранее Минздрав выступил категорически против продажи алкоголя дистанционно.