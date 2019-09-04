Назван размер ущерба российских аграриев от ЧС в 2019 году

Первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов заявил, что ущерб российских аграриев от последствий ЧС в 2019 году оценивается в 9,5 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в текущем году 15 регионов России подверглись различным видам чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что страну настигли заморозки, засухи, наводнения и прочие стихийные бедствия.

«Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 млрд руб.», — подчеркнул Хатуов.

Ранее был назван ущерб от паводка в Иркутской области.