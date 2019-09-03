Медработники начнут получать ежемесячные выплаты по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 ноября представить предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Также правительство также должно разработать предложение о введении медработникам дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам. Это относится к тем, кто переехал на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Кроме того, до установленного срока кабмин обязан усовершенствовать порядок лицензирования меддеятельности и внедрить процедуру предварительного согласования властями субъектов России решений о создании медицинской организации, либо об изменении профиля ее деятельности.

Месяцем позже, к 1 декабря должны быть внесены предложения по обеспечению лекарствами граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Также в планах имеется снижение налоговой нагрузки на медорганизации первичного звена за счет освобождения их от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.

Ранее Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения.