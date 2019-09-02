ФАС отреагировала на заявление о росте цен на авиабилеты

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Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время... Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время...
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России оценили заявление заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова о том, что к концу 2019 года цены на авиабилеты подорожают на 9-10%. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, ведомство изучит данное заявление.

ФАС сообщает, что оснований для повышения цен нет.

Ведомство подчеркивает, что стоимость билетов зависит от платежеспособности граждан и формируется в рыночных условиях.

Как информирует ФАС, деятельность АЭВТ будет изучена на предмет сговора.

Ранее стало известно, почему в России дорожают авиабилеты.