ФАС отреагировала на заявление о росте цен на авиабилеты
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России оценили заявление заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова о том, что к концу 2019 года цены на авиабилеты подорожают на 9-10%. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, ведомство изучит данное заявление.
ФАС сообщает, что оснований для повышения цен нет.
Ведомство подчеркивает, что стоимость билетов зависит от платежеспособности граждан и формируется в рыночных условиях.
Как информирует ФАС, деятельность АЭВТ будет изучена на предмет сговора.
Ранее стало известно, почему в России дорожают авиабилеты.