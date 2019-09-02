Эксперты назвали сферу труда с зарплатой до 250 тысяч рублей

Эксперты назвали сферы, где можно заработать 250 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Одной из самых высокооплачиваемых должностей в Москве оказалась должность разработчика на языке программирования C#. В этой сфере предлагают до 250 тыс. рублей в месяц.

220 тыс. рублей может заработать программист в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге зарплата программиста в банке составит 120-150 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде ведущий программист может получить 90-110 тыс. рублей.

По мнению экспертов, чтобы занять высокие должности необходимо привлечь все каналы для поиска работы – профессиональные связи, группы по поиску вакансий в соцсетях, профильные порталы.

Ранее был назван размер справедливой зарплаты в России.