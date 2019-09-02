ЦБ Китая опустил курс юаня до минимума с 2008 года

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Народный банк Китая понизил курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1, сообщает ТАСС

По данным статистики, это минимальное значение китайской валюты с 13 марта 2008 года.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Англии Марк Карни заявил о дестабилизирующем влиянии американской валюты на мировую экономику.