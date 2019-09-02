Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией

Названы регионы России, где электроэнергия доступнее всего, передает РИА «Новости» со ссылкой результаты собственного рейтинга.

Согласно имеющимся данным, на первой строчке по доступности электроэнергии расположилась Иркутская область, так как там самая низкая цена за электроэнергию в России – чуть больше рубля за киловатт в час.

Также больше всего электроэнергии могут приобрести в Ямало-Ненецком автономном округе и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час. Так, доступность обусловлена высокими зарплатами населения.

Меньше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители республики Калмыкия, Ивановской области и Адыгеи.

Доступность электроэнергии была рассчитана посредством количества киловатт-часов, которое жители российских субъектов могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.

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