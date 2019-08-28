Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников

Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.

«Не очень понятная инициатива, непонятна ее цель, и самое главное результаты ее непрогнозируемы. То есть, они прогнозируемые, они никакие», — заявил Крутаков в интервью радио «Коммерсант FM».

В свое время говорили, что рентабельность разработки шельфа, начинается с цены на нефть в 80-100 долларов, напомнил эксперт. «Поэтому говорить о создании конкуренции на нулевой прибыли, ну это как минимум непрофессионально», — указал Крутаков.

«После введения санкций из русской Арктики ушли компании ExxonMobil, Statoil и Eni, ранее принимавшие участие в проектах через совместные предприятия на чисто коммерческих условиях (без получения лицензий). Продолжение работы отечественных предприятий на арктическом шельфе объясняется только тем, что они государственные. Это лишь подтверждает верность решения правительства от 2012 года о допуске на шельф только госкомпаний», — написал Крутаков в газете «Известия».

Госкомпании допущены к работе на арктическом шельфе по сугубо прагматическим соображениям, соглашается с Крутаковым Михаил Делягин.

«Ведь, не нуждаясь в силу характера собственности в постоянной максимизации дивидендов и капитализации, госкомпании устойчивей и могут работать на более долгую перспективу, длительное время осуществляя стратегические вложения, на которые частные акционеры в силу объективной специфики своих интересов просто не могут дать своего согласия», — рассуждает Делягин в «Независимой газете».

«Госкомпании ведут работы даже сейчас, при цене нефти около 60 долл/барр, хотя освоение шельфа становится рентабельным с 80 долл/барр.. Дорогая сейсмика и геологоразведочные работы на шельфе требуют серьезных инвестиций, которые в досанкционный период готовы были обеспечить крупнейшие нефтяные мейджеры, однако после введения санкций полностью взяли на себя российские госкомпании. К тому же, нельзя забывать, что в будущем освоение шельфа именно госкомпаниями может принести колоссальную прибыль государству в виде налоговых отчислений и дивидендов», — резюмирует Делягин.